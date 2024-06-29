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Андрей Мостовой: «Не думаю, что в игре с «Сочи» надо ждать какого то результата»

29 Июня 2024 • 09:14 Комментировать

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от товарищеского матча против «Сочи», который пройдёт в начале июля.

«Не думаю, что в игре с «Сочи» надо ждать какого‑то результата. Надо набирать физические кондиции. Думаю, все это понимают», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Матч между «Зенитом» и «Сочи» состоится 2 июля в рамках Летнего Кубка. Также в этом турнире примут участие «Црвена Звезда» и «Тальерес».

Отметим, что по итогам прошедшего сезона петербургский «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России, а «Сочи» не смог сохранить прописку в РПЛ, вылетев в Мелбет-Первую лигу.

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