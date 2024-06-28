Андрей Мостовой – о новичках «Зенита»: «Со всеми был знаком и раньше»

Полузащитник питерского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о новичках своего клуба. Напомним, что этим летом в Питер перебрались голкипер Евгений Латышонок, фланговые защитники Юрий Горшков и Сергей Волков, а также игрок атаки Максим Глушенков.

«Знаком и раньше был со всеми, в том числе по сборной. С кем‑то поближе, с кем‑то подальше, если можно так сказать. Хорошие ребята — общаемся со всеми», - приводит слова Андрея телеканал «Матч ТВ».

2 июля стартует предсезонный турнир с участием «Зенита» - Летний кубок РПЛ. В первом поединке питерцы сыграют против «Сочи». Пройдёт турнир целиком и полностью в Питере.