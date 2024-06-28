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Кавазашвили: «Совмещение должностей не нагружает Карпина»

28 Июня 2024 • 23:28 Комментировать

Валерий Карпин, главный тренер сборной России по футболу продлил свой контракт с РФС на четыре года. Параллельно Валерий Георгиевич остаётся главным тренером «Ростова».

Анзор Кавазашвили, бывший советский футболист полагает, что такое совмещение не нагружает Карпина.

«Два года наша сборная играет мизерное количество игр со странами-партнерами. Они войдут в историю, но стратегического значения не имеют. В год мы видим три-четыре игры сборной, это говорит о том, что мы занимаемся сборной лишь сорок дней в году под руководством Карпина и его штаба. В остальное же время он посвящен «Ростову», никаких нагрузок у него нет», - размышляет Кавазашвили для «Спорт-Экспресса».

В 2024 году российская команда провела всего пока что два матча. Первый – против сборной Сербии в марте (4:0), второй – против сборной Беларуси в первой декаде июня (4:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сборная России Анзор Кавазашвили ещё теги
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