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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корнеев: «Если Артига – хороший тренер, почему «Родина» его не сохранила?»

28 Июня 2024 • 22:59 Комментировать

Игорь Корнеев, бывший тренер сборной России высказался о приходе в «Химки» Франка Артиги. Этот испанский специалист будет работать главным тренером клуба. Корнеев со скепсисом отреагировал на приглашение испанца.

«Если он хороший тренер, почему «Родина» не пошла с ним дальше. Если контракт заканчивался, почему не продлили? Почему задачу не решили? Совсем другая история. Для меня это ставка которая пока непонятно, в какую сторону сработает», - говорит Корнеев с «Матч ТВ».

Напомним, ранее Артига работал в «Родине». Минувший сезон «патриоты» под его руководством завершили на пятом месте, это не позволило команде занять пятую строчку. Что интересно, ещё в начале прошлого сезона Артига работал с «Родиной-2» во Второй лиге А.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Игорь Корнеев Франк Артига ещё теги
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