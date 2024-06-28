Корнеев: «Если Артига – хороший тренер, почему «Родина» его не сохранила?»

Игорь Корнеев, бывший тренер сборной России высказался о приходе в «Химки» Франка Артиги. Этот испанский специалист будет работать главным тренером клуба. Корнеев со скепсисом отреагировал на приглашение испанца.

«Если он хороший тренер, почему «Родина» не пошла с ним дальше. Если контракт заканчивался, почему не продлили? Почему задачу не решили? Совсем другая история. Для меня это ставка которая пока непонятно, в какую сторону сработает», - говорит Корнеев с «Матч ТВ».

Напомним, ранее Артига работал в «Родине». Минувший сезон «патриоты» под его руководством завершили на пятом месте, это не позволило команде занять пятую строчку. Что интересно, ещё в начале прошлого сезона Артига работал с «Родиной-2» во Второй лиге А.