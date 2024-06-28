Артига: «Надеюсь привить «Химкам» эффективный футбол»

Франк Артига, новый главный тренер «Химок» поделился небольшим комментарием после своего назначения.

«Рад присоединиться к футбольной семье «Химок». Надеюсь привить команде эффективный футбол и подарить много радости нашим болельщикам, которые заслуживают положительных эмоций. Спасибо всем, кто причастен к моему назначению в клуб», - говорит тренер пресс-службе «Химок».

Как добавил Артига, в скором к нему присоединятся четыре-пять помощников.

Напомним, что «Химки» вернулись в РПЛ под руководством Андрея Талалаева, однако в текущем июне специалиста решено было убрать из клуба. О назначении Артиги, бывшего испанского тренера «Родины» официально объявили 28 июня в пятницу.