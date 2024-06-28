В главных слухах недели вы узнаете, как Квинси Промес может вернуться в «Спартак», почему Килиан Мбаппе решил судиться с «ПСЖ», и кто может стать следующим тренером национальной сборной Англии. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Промес вернётся в «Спартак»

После зимних сборов Квинси Промес не смог вернуться со «Спартаком» в Россию. Нидерландского форварда задержали в ОАЭ после оставления места ДТП. Дальше Нидерланды, где Промес ранее получил два тюремных срока, запросили выдачу Квинси. С тех пор над спортивной карьерой футболиста нависает большой знак вопроса. Однако на неделе в прессе написали о появившемся свете в конце туннеля. По слухам, Промес в ближайшее время может вернуться в «Спартак». Вопрос якобы решается на уровне министерств России и ОАЭ. Если всё срастётся, то «красно-белые» могут продлить контракт с Промесом. Действующее трудовое соглашение нидерландца истекает через пару дней.

Мбаппе подал в суд на «ПСЖ»

Килиан Мбаппе покинул «ПСЖ» после семи лет выступлений. Впрочем, в отношениях между игроком и клубом ещё не была поставлена точка. Дело в том, что парижане задолжали Мбаппе около 100 миллионов евро по заработной плате и бонусам. Футболист якобы недавно потребовал у клуба эти деньги, однако «ПСЖ» платить не собирается. В стане гранда Лиги 1 ссылаются на договорённость, по которой Мбаппе обещал не наносить клубу финансовый ущерб в случае бесплатного ухода в статусе свободного агента. Килиан, которого в июле представят как игрока «Реала», решил разбираться с «ПСЖ» через суд.

«Ливерпуль» купит звезду «Реала»

Этим летом состав «Реала» пополнит не только Килиан Мбаппе, но и Эндрик. Трансферы сразу двух новых форвардов напрягают Родриго – по слухам, бразилец переживает из-за того, что его игровое время в новом сезоне может быть серьёзно ограничено. Не исключено, что Родриго в итоге сменит клубную прописку. На неделе появилась информация о том, что подписать этого нападающего хочет «Ливерпуль». Мерсисайдцам якобы интересен не только Родриго, но и другой футболист «Реала» - полузащитник Арда Гюлер. В общем, на «Энфилде» хотят усилить состав перед следующим сезоном.

У сборной Англии будет новый тренер

Сборная Англии не впечатляет на чемпионате Европы, хоть команда и пробилась в плей-офф с первого места в группе. Поговаривают, что Гарет Саутгейт уже решил уходить с должности главного тренера «трёх львов». И это при этом, что Футбольная ассоциация Англии хотела бы продлить контракт со специалистом. Но если Саутгейт сообщит о решении уйти, то организации придётся искать нового рулевого для национальной команды.

По слухам, следующим главным тренером сборной Англии может стать Маурисио Почеттино. Этот аргентинский специалист остался без работы месяц назад, когда «Челси» решил с ним расстаться после неоднозначного сезона с финишем на шестом месте. Почеттино будет одним из главных кандидатов для Футбольной ассоциации Англии с учётом своего опыта работы. Ранее в Английской премьер-лиге Почеттино тренировал не только «Челси», а ещё и «Тоттенхэм» с «Саутгемптоном».

Слухи собирал Александр Тихий.