Орещук считает, что Шунину нужно остаться в структуре «Динамо»

​Роман Орещук, ранее занимавший должность спортивного директора «Динамо», отреагировал на уход из столичного клуба Антона Шунина.

Напомним, у вратаря «бело-голубых» истёк срок трудового договора с клубом, в связи с чем он станет свободным агентом на трансферном рынке.

- На месте Антона, я бы остался в «Динамо», если клуб действительно предложит ему какую-то должность в структуре. Всё-таки этот человек – не последний для «Динамо». Идти играть куда-то статусом ниже в 37 лет… - передаёт слова Орещука Vprognoze.ru.

Ранее были информация, что Шунин не намерен завершать карьеру и может перейти в один из клубов РПЛ. Сообщалось, что «Химки» - один из кандидатов на воспитанника «Динамо».