Хомуха заявил, что у «Зенита» есть игроки выше уровнем, чем Соболев

Дмитрий Хомуха, в прошлом игрок «Зенита», оценил возможный трансфер Александра Соболева в петербургскую команду.

Ранее в прессе сообщалось, что «сине-бело-голубые» работают над трансфером нападающего в летнее межсезонье. Отмечалось, что «Спартак» хочет получить за своего игрока 30 млн евро, «Зенит» же готов заплатить 20 миллионов.

- В нынешнем составе «Зенита» есть футболисты, уровень которых выше, чем у Соболева. В целом, ни один футболист, который сейчас приходит к питерцам не может рассчитывать на твёрдое место в стартовом составе, - передаёт слова Хомухи Vprognoze.ru.

27-летний нападающий принадлежит столичному клубу с 2020 года. В завершившейся кампании Соболев 34 раза выходил на поле в составе «Спартака», забил десять голов и сделал девять ассистов на партнёров.