Тренер «Зенита» де Оливейра: «Из отпуска вышли с настроением, это главное»

Тренера питерского «Зенита» Вильяма де Оливейру попросили рассказать о состоянии игроков клуба после недавнего выхода из отпуска.

«С хорошим настроением вышли — это самое главное. Но по тренировкам видно, что за отпуск не успели растерять те кондиции, что у них есть», - говорит де Оливейра для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что через несколько дней чемпион и обладатель Кубка России начнёт товарищеский турнир – Winline Летний кубок РПЛ. Соперниками будут «Сочи», вылетевший из Российской премьер-лиги по итогу прошлого сезона, а также аргентинский «Тальярес» и белградская «Црвена Звезда».