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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Быстро вливаются в коллектив»: Тренер «Зенита» оценил адаптацию новичков

28 Июня 2024 • 21:12 Комментировать

Этим летом, как и прошедшей зимой питерский «Зенит» неплохо усиливает свои ряды. Так, чемпион и обладатель Кубка России пополнился Максимом Глушенковым, Сергеем Волковым, Евгением Латышонком и Юрием Горшковым.

Вильям де Оливейра, тренер «Зенита» высказался об их адаптации.

«Они быстро вливаются в коллектив, как будто в команде уже давно. Тем более, что со многими и раньше играли или были знакомы», - рассказал тренер телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что уже 2 июля зенитовцы в первом матче Winline Летнего кубка РПЛ сыграют с вылетевшим из Премьер-лиги коллективом – «Сочи». Турнир пройдёт в Питере.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артур Вильям де Оливейра
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