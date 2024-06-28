«Быстро вливаются в коллектив»: Тренер «Зенита» оценил адаптацию новичков

Этим летом, как и прошедшей зимой питерский «Зенит» неплохо усиливает свои ряды. Так, чемпион и обладатель Кубка России пополнился Максимом Глушенковым, Сергеем Волковым, Евгением Латышонком и Юрием Горшковым.

Вильям де Оливейра, тренер «Зенита» высказался об их адаптации.

«Они быстро вливаются в коллектив, как будто в команде уже давно. Тем более, что со многими и раньше играли или были знакомы», - рассказал тренер телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что уже 2 июля зенитовцы в первом матче Winline Летнего кубка РПЛ сыграют с вылетевшим из Премьер-лиги коллективом – «Сочи». Турнир пройдёт в Питере.