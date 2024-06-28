«Акрон» подписал полузащитника «Балтики»

Максим Кузьмин, 28-летний экс-полузащитник калининградской «Балтики» - игрок «Акрона». О свежем переходе объявил клуб Российской премьер-лиги в своём телеграм-канале.

Кузьмин провёл в «Балтике» пять последних лет карьеры и сыграл за калининградцев более 150 встреч. Ранее о расставании с игроком объявили балтийцы путем официальных ресурсов.

Напомним, что «Акрон» в новом сезоне впервые за свою недолгую историю выступит в элите российского футбола. Клуб пробился в Премьер-лигу благодаря победе в стыковых матчах над екатеринбургским «Уралом» с общим счётом 3:2 по сумме двух встреч.