Калининградская «Балтика», вылетевшая из РПЛ, объявила об уходе из клуба Максима Кузьмина. У старожила клуба истёк срок контракта с балтийцами, а новое соглашение стороны решили не подписывать.

Кузьмин был в системе «Балтики» с 2019 года. За пять лет хавбек провёл свыше 150 встреч за калининградский клуб. Он успел стать одним из лучших ассистентов в истории «Балтики». Клуб поблагодарил игрока за проведённое время в команде и пожелал удачи.

«Балтика» проведёт следующий сезон в Мелбет-Первой лиге, клуб вернулся во второй по силе дивизион России по итогу вылета в минувшем сезоне.