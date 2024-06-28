Песьяков назвал российских вратарей, которые могут перейти в иностранные клубы

Страж ворот «Крыльев Советов» Сергей Песьяков ответил на вопрос, кто из российских вратарей может перейти в зарубежный чемпионат после Матвея Сафонова. Последний, как известно, пополнил ряды «ПСЖ».

«У нас есть современные вратари, которые играют и руками, и ногами: Ломаев, Максименко, Селихов. Я? Может, и я. Европы разные бывают. Может, в Эстонию уеду (смеётся)», - цитирует Песьякова Sport24.

Напомним, что Сергей Песьяков перебрался в «Крылья Советов» недавно после истечения срока контракте с «Ростовом».

Следующий чемпионат России стартует уже через три недели – матчи первого тура пройдут с 19 по 21 июля включительно.