Молодой голкипер тульского «Арсенала» Никита Кокарев пошёл на повышение.

Как сообщает Legalbet со ссылкой на свои источники, Кокарев стал вратарём подмосковных «Химок», клуба, который в минувшем сезоне Мелбет-Первой лиги выступил успешнее туляков и вышел в РПЛ напрямую. Контракт с игроком рассчитан по схеме «3+1».

Кокареву всего 21 год, в прошедшем сезоне он пропустил в 31 матче за «Арсенал» всего лишь 20 голов. А ещё в 16 матчах молодой вратарь оставил ворота своей команды в неприкосновенности.

Отмечается, что в прошедшем сезоне Кокарев стал лучшим молодым вратарём Первой лиги.