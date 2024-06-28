Инвестор «Химок» опроверг проблемы с уходом Талалаева

Туфан Садыгов, который является инвестором «Химок», дал комментарий по поводу информации о проблемах с расставанием с тренером Андреем Талалаевым.

«У «Химок» никаких сложностей в оформлении расставания с Талалаевым нет», - цитирует Садыгова Sport24.

Напомним, что под руководством Андрея Талалаева «Химки» выиграли первенство Мелбет-Первой лиги и вернулись в топ-дивизион российского футбола. Впрочем, в подмосковном клубе все равно произошла смена главного тренера – команду возглавил Франк Артига.

Добавим, что матчи первого тура следующего чемпионата России пройдут с 19 по 21 июля включительно.