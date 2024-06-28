Ходырев: «Спартак» сможет удивить покупкой хорошего плеймейкера

Экс-игрок «Спартака» Антон Ходырев высказался о трансферном затишье «красно-белых».

Стоит сказать, что в летнее трансферное окно «Спартак» еще не подписал ни одного новичка.

По мнению Ходырева, «Спартак» сможет всех удивить подписанием качественного плеймейкера.

«Конечно, свежая кровь необходима. На любую позицию можно найти усиление, но в первую очередь — креативного атакующего полузащитника и центрального защитника», — приводит слова Ходырева «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни «Спартак» должен закрыть сделку по переходу 32-летнего нападающего «Бетиса» Виллиана Жозе.