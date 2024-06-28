Ходырев: «Спартак» должен бороться за медали»

Воспитанник «Спартака» Антон Ходырев ответил на вопрос о перспективах «красно-белых» в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Команда должна бороться за медали, желательно составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство», — приводит слова Ходырева «Матч ТВ».

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата России «Спартак» занял пятое место, набрав 50 очков в 30 турах.

Новый розыгрыш РПЛ начнется 19 июля. В новый сезон московский гранд войдет с новым тренером Деяном Станковичем, который возглавил клуб в мае.

В рамках первого тура «Спартак» встретится на выезде с «Оренбургом».