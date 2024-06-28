Романцев верит в успех Мостового на тренерском мостике

Легенда московского «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о тренерских перспективах экс-игрока «красно-белых» Александра Мостового.

Напомним, в настоящий момент 55-летний Мостовой проходит обучение в тренерской Академии РФС.

«Сам он говорит, что в свои 55 чувствует себя на 40 или даже на 35. А в эти годы я только начинал. Потому на сто процентов уверен: тот, кто доверит ему команду, не прогадает», — приводит слова Романцева издание «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что, по словам Мостового, он не собирается работать в низших российских лигах, а намерен сразу возглавить команду РПЛ.