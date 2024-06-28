Руслан Газзаев: «Уциев сам решит, когда завершать карьеру»

Руслан Газзаев, спортивный директор грозненского «Ахмата» высказался о Ризване Уциеве. Этот 36-летний защитник пока не подписал новый контракт с клубом, а его текущее соглашение рассчитано до 30 июня текущего лета.

«Легенда клуба Ризван Уциев сам решит, когда закончит карьеру. Есть возможность увидеть его на поле в следующем сезоне? Не исключено», - сказал Газзаев для телеканала «Матч ТВ».

Уциев – воспитанник клубной академии «Ахмата». Он дебютировал за клуб ещё в 2010 году, когда тот назывался «Терек». В минувшем сезоне опытный игрок помог своей команде в 16 матчах РПЛ и Кубка России.