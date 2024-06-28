Шикунов: «Соболев захотел идти за трофеями»

Александр Шикунов, работавший в «Спартаке», высказался о возможном трансфере форварда столичного клуба Александра Соболева в «Зенит».

«Пока это слухи. Если есть такой вариант, значит, Соболев захотел идти за трофеями, что-то его не устраивает в «Спартаке», — приводит слова Шикунова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Соболев защищает цвета «красно-белых» с 2020 года. В минувшей кампании форвард сыграл в 34 встречах во всех турнирах, забил десять голов и записал в свой актив девять ассистов.

Действующий контракт Соболева со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость 27-летнего игрока в семь с половиной миллионов евро.