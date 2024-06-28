В махачкалинском «Динамо» высказались о возможном подписании Шунина

Гаджи Гаджиев, который является президентом махачкалинского «Динамо», ответил на вопрос о возможном подписании вратаря Антона Шунина.

- Не знаю намерений и интересов самого Антона Шунина, а это самое главное. Мы же ищем сильного вратаря с опытом игры в Премьер-лиге. Нам такой нужен, - передаёт слова Гаджиева «Чемпионат».

37-летний голкипер ранее покинул столичное «Динамо» в связи с истечением срока трудового договора. Шунин в минувшей кампании 20 раз выходил на поле в составе «бело-голубых», пропустил 26 голов и три раза сохранил свои ворота «сухими». Он является воспитанником московской команды.