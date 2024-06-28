Канчельскис: «Соболеву надо посидеть и подумать»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном трансфере форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«Сейчас Соболеву надо посидеть и подумать. Доказывать свою состоятельность придется везде — и в «Спартаке», и в Зените», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

В сезоне-2023/24 Соболев появился на поле в 34 встречах во всех турнирах, десять раз поразил ворота соперников и стал автором девяти результативных передач.

Действующее трудовое соглашение 27-летнего Соболева со «Спартаком» истекает через два года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость форварда составляет семь с половиной миллионов евро.