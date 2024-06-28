Ринат Билялетдинов: «Опытные новички «Химок» определят квалификацию Артиги»

Франк Артига, испанский тренер будет работать в РПЛ. Он в пятницу официально возглавил подмосковные «Химки».

Ринат Билялетдинов, российский тренер высказался об этом назначении и упомянул трансферную политику подмосковного клуба этим летом.

«Заболотный, Глушаков, Юсупов, Мирзов — опытные и характерные, зубастые игроки. Они сразу определят квалификацию нового тренера по подаче материала, по контролю раздевалки, по планированию процессов», - говорит Билялетдинов для Legalbet.

Напомним, что Артига в прошлом сезоне работал в системе «Родины». При нём «патриоты» стали пятыми в Мелбет-Первой лиге и не достигли зоны стыков.