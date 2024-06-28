Первый тренер Соболева: Я так понимаю, он уже договорился с «Зенитом»

Александр Горбунов, который является первым тренером форварда «Спартака» Александра Соболева, высказался о возможном уходе игрока в «Зенит».

«Я так понимаю, что с ним переговоры уже завершены. Видимо, там сейчас договариваются сами клубы, «Спартак» хочет получить побольше денег», — приводит слова Горбунова «Спорт-Экспресс».

Специалист заявил, что в «Спартаке» Соболев бьется за команду, а не за клуб, поэтому в «Зените» он тоже будет биться за своих партнеров.

Сообщалось, что «Спартак» хочет получить за 27-летнего игрока 11 миллионов евро, но «Зенит» считает эту сумму завышенной.