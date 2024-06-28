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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

На товарищеский матч «Зенита» и «Сочи» можно будет сходить бесплатно

28 Июня 2024 • 18:33 Комментировать

Питерский «Зенит» официально объявил о том, что попасть на запланированный на 2 июля товарищеский матч против «Сочи» в рамках Winline Летнего Кубка можно будет бесплатно. Напомним, что местом действия матча станет питерская «Газпром Арена».

Добавим, что в рамках турнира «Зенит» встретится также с «Тальересом» 5 июля, это соперник из Аргентины и с белградской «Црвеной Звездой». Матч против столичного сербского клуба рассчитан на 8 июля. Весь турнир пройдёт у «Зенита» дома – в Санкт-Петербурге.

Питерский «Зенит» по итогу прошлого сезона завоевал требл – стал обладателем Кубка, Суперкубка России и чемпионом страны.

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Зенит Сочи
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