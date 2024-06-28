Чанов оценил возможный переход Шунина в «Химки»

Российский тренер Вячеслав Чанов высказался о возможном переходе вратаря «Динамо» Антона Шунина в «Химки».

Ранее появилась информация, что 37-летний голкипер покинет московский клуб свободным агентом.

«Это будет хорошим вариантом для Шунина. Этот клуб вышел в РПЛ, да и переезжать Антону из Москвы никуда не нужно будет», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

В минувшей кампании Шунин появился на поле в 20 матчах с учетом всех турниров, пропустил 26 голов и три раза сыграл «на ноль».

Стоит сказать, что в конце июня у Шунина истекает трудовой договор с «Динамо». Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 400 тысяч евро.