Абаев: «Шунин ещё может принести пользу на уровне РПЛ»

Илья Абаев, бывший голкипер московского «Локомотива» высказался об Антоне Шунине, который близок к уходу из родного московского «Динамо». По мнению Абаева, Антон ещё может пригодиться кому-то из элитного футбольного дивизиона России.

«Будет непривычно видеть его в каком-либо другом клубе, не в форме «Динамо». Преданных игроков всегда непривычно видеть в других командах. Но у меня нет сомнений, Антон ещё может быть полезен на уровне РПЛ», - говорит Абаев для Legalbet.

Напомним, что этим летом в «Динамо» пришёл свободным агентом Андрей Лунёв. Также в обойме «бело-голубых» есть Игорь Лещук.