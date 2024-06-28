Рианчо ответил, считает ли возможной уход Соболева в «Зенит» предательством

Испанский тренер Рауль Рианчо высказался о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«Станет ли предательством переход Соболева в «Зенит»? В современном футболе нет понятия «предательство». Соболев не станет плохим человеком, перейдя в «Зенит», — приводит слова Рианчо портал «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Зенит» ведет переговоры со «Спартаком» по возможному трансферу 27-летнего Соболева.

В прошедшем сезоне нападающий появился на поле в 34 матчах во всех турнирах, забил десять мячей и стал автором девяти результативных передач.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Соболева в 7,5 миллионов евро.