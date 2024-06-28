Шеттине: «Мне и моей семье очень нравился Екатеринбург»

В пятницу екатеринбургский «Урал» официально расстался с бразильским игроком полузащиты Гильерме Шеттине. Футболист прокомментировал свой уход из команды, а также высказался о жизни в уральской столице.

«Спасибо Екатеринбургу и всем болельщикам «Урала»! Мне и моей семье очень нравилось жить в этом прекрасном городе, вы навсегда останетесь в наших сердцах. Мы не выполнили главную задачу, не остались в лиге, за это я прошу прощения. Но уверен, «Урал» вернётся сильнее», - говорит Шеттине для пресс-службы «Урала».

Напомним, что «Урал» по итогу сезона РПЛ вылетел. В итоге «шмели» вынуждены сильно переформатировать состав, ведь в Мелбет-Первой лиге значительно более жёсткие условия по легионерам в составе.