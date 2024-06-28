«Локомотив» анонсировал два товарищеских матча

Московский «Локомотив» начал продажу билетов на два товарищеских матча, которые команда проведёт в раках подготовки к сезону 2024/2025. Так, 6 июля команда Михаила Галактионова сыграет против «Балтики», а 10 июля – против «Партизана».

Эти матчи пройдут на домашнем стадионе «Локомотива» - на «РЖД Арене». Игра с «Балтикой» стартует в 18:00 по московскому времени, а игра с «Партизаном» - в 15:30.

Как известно, матчи первого тура нового сезона Российской премьер-лиги пройдут с 19 по 21 июля включительно. Прошлый чемпионат России «Локомотив» завершил на четвёртой позиции в турнирной таблице.