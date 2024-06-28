Черчесов ответил, будет посещать матчи РПЛ

Новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос, будет ли он посещать топовые игры Российской премьер-лиги в новом сезоне.

«Если раньше я смотрел «Зенит», потому что там против них играл сборник или ещё что-то, то сейчас уже под абсолютно другим углом зрения буду следить. Ну и хотелось бы уже, чтобы игроки из Казахской лиги все-таки были интересны клубам РПЛ», - цитирует Черчесова Metaratings.

Отметим, что в составе «Зенита» выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип. В сезон 2023/2024 этот футболист провёл 37 матчей, в которых записал на свой счёт один гол.

В сентябре сборная Казахстана начнёт выступления в новом сезоне Лиги наций.