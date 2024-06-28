В «Химках» полагают, что Глушаков будет играть ещё три-четыре сезона

Денис Глушаков, опытный российский хавбек официально на днях вернулся в «Химки». Туфан Садыгов, инвестор клуба предположил, сколько ещё Глушаков будет играть на профессиональном уровне.

«Как минимум Денис не испортит ничего. Он еще сезона три‑четыре сыграет на хорошем уровне. Если все будет хорошо, он и дальше сможет играть [после 2025 года]», - говорит Садыгов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Глушакову уже 37 лет, своё 38-летие известный футболист отметит в январе 2025 года. В минувшем сезоне Глушаков сменил два клуба, сначала выступал во Второй лиге за костромской «Спартак», а весной 2024 был игроком ереванского «Урарту».