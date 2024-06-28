30 июня Антон Миранчук, полузащитник столичного «Локомотива» станет свободным агентом, если не подпишет новое трудовое соглашение с «Локо». Такая вероятность обсуждала несколько дней назад.

Тем не менее, как сообщает «РБ Спорт», переговоры Миранчука с «Локо» сейчас находятся на паузе. Стороны не договорились о третьей встрече по обсуждению контракта.

Также отмечается, что 28-летний футболист не желает играть в России за любой другой клуб, кроме «Локомотива». Поэтому у него два варианта – либо уехать из России, либо остаться в «Локо».

Напомним, что Миранчук – воспитанник «Локо», он провёл более 200 матчей за «железнодорожников».