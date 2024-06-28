Орещук – о Рыбусе: «Мацей ещё не наигрался в футбол»

Роман Орещук, агент польского защитника Мацея Рыбуса вновь высказался о будущем своего клиента. Пока что, как и ранее – без обильной конкретики.

«Времени еще много. Можно сказать, что в Европе пока все спят. Мы никуда не спешим. Мацей хочет выступать там, где будет больше игровой практики, он еще не наигрался в футбол», - говорит агент для «РБ Спорт».

Напомним, что из-за травм в минувшем сезоне Рыбус крайне мало играл за «Рубин». В Казань Мацей перебрался прошлым летом – из московского «Спартака». В итоге сейчас опытный польский футболист, играющий в России более 10 лет – снова свободный агент.