Президент «Урала» объяснил уход Шеттине из клуба

Гильерме Шеттине, легионер екатеринбургского «Урала» покинул клуб. Об этом ранее сообщали официально соцсети коллектива.

Григорий Иванов, бессменный президент «шмелей» объяснил расставание уральцев с игроком из Бразилии.

«Расстались с Шеттине, так как он иностранец, не подходит под лимит в Первой лиге. Мы же покинули премьер‑лигу», - говорит Иванов телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что «Урал» впервые с 2013 года покинул элитный дивизион российского футбола по итогу минувшего сезона. Новый сезон клуб проведёт в Мелбет-Первой лиге, в которой сильно уменьшено количество легионеров в заявке команды.