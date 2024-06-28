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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Урала» объяснил уход Шеттине из клуба

28 Июня 2024 • 17:03 Комментировать

Гильерме Шеттине, легионер екатеринбургского «Урала» покинул клуб. Об этом ранее сообщали официально соцсети коллектива.

Григорий Иванов, бессменный президент «шмелей» объяснил расставание уральцев с игроком из Бразилии.

«Расстались с Шеттине, так как он иностранец, не подходит под лимит в Первой лиге. Мы же покинули премьер‑лигу», - говорит Иванов телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что «Урал» впервые с 2013 года покинул элитный дивизион российского футбола по итогу минувшего сезона. Новый сезон клуб проведёт в Мелбет-Первой лиге, в которой сильно уменьшено количество легионеров в заявке команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Гильерме Шеттине ещё теги
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