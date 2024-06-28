Салихова отреагировала на возможный трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возможном трансфере Александра Соболева в «Зенит». Давая комментарий, Салихова упрекнула нынешних руководителей московского клуба.

«Что сделали они с обстановкой в команде, почему главный актив не хочет больше играть за «Спартак»? Конечно, нынешним руководителям проще нацепить на себя маску жертвы, и говорить, что просто «Зенит» перебил по деньгам, а Соболев – Иуда», - цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Салихова допускает, что в ближайшее время из «Спартака» уйдут и другие футболисты.

Отметим, что «Спартак» завершил прошлый чемпионат России на пятой позиции в турнирной таблице. В первом туре следующего сезона команда Деяна Станковича будет играть против «Оренбурга».