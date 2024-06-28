Орлов — о Соболеве в «Зените»: «Ну какое это усиление?»

Известный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Соболева в стан «сине-бело-голубых».

«Ну как Соболев может усилить «Зенит»?! Он не всегда проходил в состав «Спартака», который занял лишь пятое место. Ну какое это усиление?» — цитирует Орлова издание «Спорт-Экспресс».

Как считает журналист, усилением будет нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, но точно не однообразный Соболев.

В прошедшем сезоне 27-летний Соболев забил пять голов и сделал шесть голевых передач в 27 матчах Российской премьер-лиги.