Орлов: «Тюкавин — это игрок для РПЛ»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об уровне форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

«Мне почему-то кажется, что Тюкавин — это игрок для РПЛ. Не уверен, что он является нападающим европейского уровня. Пока так... Поживем — увидим», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, Александр Кокорин был намного талантливее Тюкавина, но потенциал реализовать не смог.

В минувшем сезоне 22-летний Тюкавин принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 17 голов и стал автором десяти результативных передач.

Трудовой договор форварда с «Динамо» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тюкавина в 16 миллионов евро.