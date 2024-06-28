Петржела ответил, нужен ли Соболев «Зениту»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном трансфере форварда «Спартака» Александра Соболева в санкт-петербургский клуб.

«Нужен ли Соболев «Зениту»? Хороший нападающий нужен всегда», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Зенит» ведет переговоры со «Спартаком» по возможному трансферу 27-летнего Соболева.

В сезоне-2023/24 форвард появился на поле в 34 матчах во всех турнирах, забил десять голов и записал на свой счет девять результативных передач.

Напомним, по итогам прошлого розыгрыша чемпионата России «Зенит» занял первое место, а «Спартак» финишировал пятым.