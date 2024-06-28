Канчельскис назвал Станковича и Николича средними тренерами

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал назначение Деяна Станковича и Марко Николича в российские клубы.

Напомним, в мае «Спартак» объявил о назначении Станковича новым главным тренером команды, а в июне ЦСКА сообщил о заключении контракта с Николичем.

Канчельскис заявил, что у него нет вопросов, когда в РПЛ приезжают Манчини, Адвокат или Спаллетти, но те, кто приезжает сейчас, не превосходят отечественных тренеров.

«Станкович и Николич — тренеры среднего уровня, ничего особенного в них абсолютно нет», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Новый сезон Российской премьер-лиги стартует уже 19 июля.