Деменко сомневается, что «Зенит» выложит за Соболева 30 миллионов евро

Экс-игрок сборной России Максим Деменко высказался о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«Сомневаюсь, что «Зенит» будет платить за Соболева 30 миллионов евро. Это очень большая сумма», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

При этом эксперт не исключает, что стороны смогут договориться, ведь «Зенит» может отдать кого-то «Спартаку», или же «красно-белые» просто снизят цену.

Трудовой договор Соболева со «Спартаком» рассчитан до середины 2026 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость форварда составляет семь с половиной миллионов евро.