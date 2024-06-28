Тарханов объяснил, почему не считает работу академии «Зенита» плохой

Известный тренер Александр Тарханов высказался о работе академии санкт-петербургского «Зенита».

«Я не думаю, что академия «Зенита» плохо работает. Многие ее воспитанники играют в Российской Премьер-лиге, в Первой лиге, но за другие клубы», — заявил Тарханов «РБ Спорту».

Эксперт отметил, что в больших клубах тяжело доводить молодых игроков до высокого уровня, ведь не в каждой команде есть тренеры, способные работать с молодежью.

Напомним, по итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги «Зенит» в шестой раз подряд завоевал золотые медали. Кроме того, клуб выиграл Кубок и Суперкубок страны.