Российский нападающий московского «Спартака» Александр Соболев может перебраться в санкт-петербургский «Зенит».

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», «Спартак» готов отпустить 27-летнего форварда за 11 миллионов евро, но клуб с берегов Невы такая сумма не устраивает. Сообщается, что в случае трансфера заработная плата Соболева в «Зените» не будет превышать двух с половиной миллионов евро в год.

При этом источник отмечает, что покупка Соболева не является приоритетной для «сине-бело-голубых». Футболист находится только на третьей-четвертой строчке в шорт-листе чемпиона России.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 34 встречах во всех турнирах, забил десять голов и записал в свой актив девять ассистов.