Тарханов оценил трансферную кампанию «Зенита»

Стоит напомнить, что «Зенит» уже оформил четыре трансфера, подписав Евгения Латышонка, Сергея Волкова, Юрия Горшкова и Максима Глушенкова.

«Все футболисты — хорошие, перспективные. Глушенков больше всех передач сделал в минувшем чемпионате, отдавал, забивал, вообще прилично смотрелся», — сказал Тарханов «РБ Спорту».

Тренер добавил, что считает уход Глушенкова серьезной потерей для «Локомотива», но для «Зенита» это очень хорошее приобретение.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги «Зенит» в шестой раз подряд завоевал чемпионский титул, однако отрыв от ближайших соперников составил всего одно очко.