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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов оценил трансферную кампанию «Зенита»

28 Июня 2024 • 15:09 Комментировать

Стоит напомнить, что «Зенит» уже оформил четыре трансфера, подписав Евгения Латышонка, Сергея Волкова, Юрия Горшкова и Максима Глушенкова.

«Все футболисты — хорошие, перспективные. Глушенков больше всех передач сделал в минувшем чемпионате, отдавал, забивал, вообще прилично смотрелся», — сказал Тарханов «РБ Спорту».

Тренер добавил, что считает уход Глушенкова серьезной потерей для «Локомотива», но для «Зенита» это очень хорошее приобретение.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги «Зенит» в шестой раз подряд завоевал чемпионский титул, однако отрыв от ближайших соперников составил всего одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Александр Тарханов Максим Глушенков ещё теги
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