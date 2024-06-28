«Зенит» может потратить на Соболева большие деньги – названа сумма

Нападающий Александр Соболев в летнее трансферное окно может перейти из «Спартака» в «Зенит». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», питерцы могут потратить на трансфер 27-летнего футболиста 20 миллионов евро. Если верить источнику, то 14 миллионов чемпионы России последних лет заплатят «Спартаку», а 6 миллионов пойдут на агентские и подъёмные выплаты.

В то же время отмечается, что в «Спартаке» ещё не решили, отпускать Соболева в «Зенит» или нет. Питерцы вряд ли станут активировать опцию выкупа в 30 миллионов евро.

Александр Соболев провёл за «Спартак» 139 матчей, в которых забил 58 голов.