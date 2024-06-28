Центральный полузащитник «Торино» Иван Илич не перейдёт в санкт-петербургский «Зенит».

Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» готовы выделить на покупку сербского хавбека 25 миллионов евро.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Торино» намерен избавиться от Илича в летнее трансферное окно, поэтому услуги футболиста были предложены российскому клубу. Однако руководство «Зенита» не заинтересовано в приобретении 23-летнего полузащитника.

В сезоне-2023/24 Илич принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал в свой актив три голевые передачи.