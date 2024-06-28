Первак: «Мне не нравится Соболев, он как человек — гoвно»

Футбольный функционер Юрий Первак, работавший в «Спартаке», отреагировал на информацию о возможном уходе форварда «красно-белых» Александра Соболева в «Зенит».

«Мне Соболев вообще не нравится. Он как человек — гoвно. Это по телевизионной картинке видно, по тому, как он себя на поле ведет, и по тому, что мне говорят знакомые», — приводит слова Первака Legalbet.

Ранее сообщалось, что Соболев токсично себя ведет в тренировочном процессе, так как «Спартак» не отпускает его в санкт-петербургский «Зенит».

В сезоне-2023/24 нападающий появился на поле в 34 матчах с учетом всех турниров, забил десять мячей и записал в свой актив девять ассистов.