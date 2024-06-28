Бразильский нападающий «Бетиса» Виллиан Жозе прибыл в столицу России. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в своем телеграм-канале.

Ранее появилась информация, что трансфер 32-летнего Жозе в московский «Спартак» будет официально закрыт в ближайшие выходные дни.

В прошедшем сезоне Жозе принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забил 14 мячей и стал автором шести результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предлагает Жозе двухлетнее трудовое соглашение с зарплатой в 1,7 млн евро в год. Ожидается, что сумма трансфера составит 1,5 млн евро.

28 июня сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщило, что «Зенит» договорился о контракте с форвардом «Спартака» Александром Соболевым.