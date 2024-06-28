Шунин уходит из «Динамо»

«Динамо» не продлит контракт с вратарём Антоном Шуниным. 37-летний футболист в настоящий момент ищет себе варианты по трудоустройству. Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

В то же время источник отмечает, что в «Химках» Шунина не ждут. При этом ранее появлялась информация о переговорах подмосковного клуба с опытным голкипером.

Стоит сказать, что Антон Шунин является воспитанником академии «Динамо». За другие клубы в своей карьере голкипер не выступал.

Напомним, что «Динамо» завершило последний сезон Российской премьер-лиги на третьей позиции в турнирной таблице.