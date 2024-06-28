Шунин ведёт переговоры с клубом РПЛ

Голкипер Антон Шунин может продолжить выступления в Российской премьер-лиге, но не в «Динамо». Московский клуб предложил 37-летнему футболисту работу в академии, и Шунин пока не решил, завершать карьеру или переходить в другой клуб. В настоящий момент вратарь ведёт переговоры с «Химками». Подмосковному клубу интересен опытный Шунин, которого этим летом можно подписать в статусе свободного агента.

Как известно, «Химки» по итогам прошлого сезона вернулись в Премьер-лигу. Подмосковная команда заняла первое место в первенстве Мелбет-Первой лиги.

Добавим, что матчи первого тура РПЛ пройдут с 19 по 21 июля.